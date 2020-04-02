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Türkiye turizm sezonunu Rusya ve Doğu Avrupa ile açacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, sezon için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, korona virüsün stabil duruma gelmesinin ardından sezonun Mayıs sonunda açılabileceğini kaydetti.

02.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:57
Türkiye turizm sezonunu Rusya ve Doğu Avrupa ile açacak
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, sezon için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, korona virüsün stabil duruma gelmesinin ardından sezonun Mayıs sonunda açılabileceğini kaydetti. Çorabatır, sezonun başlamasının ardından öncelikle Rusya, ardından da Doğu Avrupa ülkelerinden turistlerle başlangıç olacağının da öngörüldüğünü kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun Mayıs sonuna erteleneceği ve gidişatın bunu gösterdiğini açıklamasının ardından TUROFED Başkanı detayları ve sezon beklentilerini paylaştı. Turizm sezonunun Mayıs sonuna ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunan TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, daha önce Nisan sonuna ertelenen sezon için turizmcilerin gerekli hazırlıklarını yaptığını söyledi.

"Biz zaten her türlü hazırlığımızı yapmıştık"

Çorabatır, "Seyahat sektöründe, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı bizim ülkemizde de önce uçuşlar kaldırıldı. Ülkeler bazında ise tamamen durmasıyla, bizde sezonu nisan sonuna açmayı planlıyorduk. Fakat görünüyor ki hem Avrupa ülkelerindeki artış hem de bizim ülkemizdeki şu anki uygulanan tedbirler doğrultusunda sezonun mayıs sonuna kayacağı düşünülüyor. Bu süreçte hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, konaklama sektörü tüm dünyada ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Kültür ve Turizm Bakanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda destek paketleri hazırlandı. Bu destekler doğrultusunda en az zarar görecek şekilde sezonu hazırlamaya çalışıyoruz. Biz her türlü hazırlığımızı zaten yapmıştık. Mayıs'ta Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramından sonra virüsle ilgili yayılım engellenip, Türkiye'deki vaka sayısında stabil bir duruma gelindikten sonra bize müşteri gönderen ülkelerde de aynı şartlar taşınırsa muhtemelen mayıs sonunda, haziran başında biz sezonu başlayacağımızı ümit ediyoruz. Ama bu tamamen virüsün hem kendi ülkemizde, hem de bize müşteri gönderen ülkelerde kontrol edilmesiyle sağlanacak" dedi.

Sezonun başlamasının ardından öncelikle Rusya, ardından da Doğu Avrupa ülkelerinden turistlerle başlangıç olacağını öngören Başkan Sururi Çorabatır, çalışmaların ise bu yönde yapıldığını kaydetti.

"Strateji ve hedeflerimizi belirliyoruz"

Çorabatır, "Biz yine boş durmuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte, bakanlığımızın tanıtım çalışmalarına karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, bu süreci boş geçirmeden önümüzdeki süreçteki strateji ve hedeflerimizi belirliyoruz. 2020'deki mayıs sonu, haziran başı gibi sezona başlarsak, 4 ay, 5 ay sezonu değerlendireceğiz. Asıl önemli olan şimdiden 2021'i de planlamak lazım. Ama her şeyin başı sağlık. Korona virüsle ilgili her şeyin stabil duruma gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'nin müşteri profilinin çoğunlukla Kore, Uzak Doğu ve Çin ağırlıklı olduğunu ifade eden Sururi Çorabatır, önümüzdeki 2 aylık sürede durum düzelirse, bu bölgelerden gelecek misafirlerin, diğer tatil bölgelerini de tercih edebileceklerinin öngörüldüğünü belirtti.

Başkan Çorabatır, korona virüsün stabil duruma gelmesinin ardından turizm sektörünün, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en önce normale döneceğini, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ise önce Türkiye'nin normale döneceğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye turizm sezonunu Rusya ve Doğu Avrupa ile açacak - Ekonomi

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