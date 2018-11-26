Türkiye, Türk Akımı ile Enerjide Ticaret Merkezi Olma Hedefine Yaklaşıyor

Türkiye, enerji diplomasisinde kurduğu ilişkilerle bölgede anahtar bir konumda yer alıyor. Türkiye, Türk Akımı ile birlikte enerjide ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştı.Dünya enerji kaynaklarının büyük çoğunluğunun olduğu bölgede yer alan Türkiye, güçlü ekonomisi ve enerji diplomasisinde kurduğu ilişkilerle bölgede anahtar bir konumda yer alıyor. Türk Akımı projesi ile birlikte enerjide ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşan Türkiye, pek çok uluslararası projede yer alıyor. Hazar ve Rus enerji kaynaklarını Avrupa' ya taşıyacak boru hatları, Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları, yerli kaynakların kullanımına yönelik yapılan yatırımlar bu adımlardan sadece birkaçı olarak öne çıkıyor. Türkiye, dünya enerji kaynaklarının büyük çoğunluğunun olduğu bir bölgede yer alıyor. Gerek güçlü ekonomisi gerekse enerji diplomasisinde kurduğu ilişkiler Türkiye'yi bu bölgede anahtar ülke konumuna getiriyor.Ancak Türkiye doğalgazda, bir koridor olmak yerine fiyat belirleyen bir üs olmayı amaçlıyor. Bunun hedefin en önemli ayaklarından biri de TANAP. Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Boru Hattı'nın açılışı geçen Haziran ayında gerçekleşti. İlk gaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla verildi. İlk aşamada 16 milyar metreküp taşıma kapasitesi oluşacak. Gürcistan sınırından başlayan hat, 20 ilden geçerek Edirne'nin İpsala ilçesinde son buluyor. Buradan da TAP projesi ile birlikte Avrupa pazarlarına açılması planlanıyor. Avrupa'ya gaz dağıtımının 2020'nin ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor.Enerjide merkez olabilmek için uluslararası projeler yeterli değil. Doğalgazın satıldığı ve bölgesel fiyatın oluşturulduğu bir pazar kurmak şart. Bu amaçla Eylül ayında Türkiye'nin ilk doğalgaz borsası açıldı. 24 saat açık olan bu borsa Akdeniz ve Karadeniz havzası ile Ortadoğu'da etkin olmayı hedefliyor. Üstelik gaz alım satımında Türk lirası kullanılıyor.Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Referans fiyatımız oluştuğu zaman ne oluyor? Aslında farklı ülkelerden yatırımcılar için alım satım için bir baz fiyat oluşuyor. Dolayısıyla transit olmaktan çıkıyoruz. Merkez olma duruma doğru ilerliyoruz. Bunu şuan elektrik ve doğalgazda başarmış durumdayız." dedi.Türkiye'nin Akdeniz'den doğalgaz çıkartmaya yönelik çalışmaları da hız kazandı. Geçtiğimiz ay ilk sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başladı. Akdeniz'de yapılan çalışmalarda gaz ya da petrol bulunmasının Türkiye'nin kendi tüketimi açısından önemli olduğunu belirten Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış, "Doğu Akdeniz'de bulunacak gaz ya da petrol Türkiye'nin ilk önce kendi tüketimi açısından önemli bir kaynak olacaktır. Öncelikle dışarıdan ithalat yapmayacaksınız. Döviz ödemeyeceksiniz ve dışa bağımlılığını düşüreceksiniz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin petroldeki en dikkat çekici yatırımı ise Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı. Hat, 2006 yılında faaliyete geçti. Hazar Denizi'nden çıkan petrol Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ceyhan Terminali'ne ulaştırılıyor. Akdeniz kıyılarından da dünya pazarlarına açılıyor.