20 Kasım 2018, 20:15
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Türkiye U19-İngiltere U19: 1-0

Türkiye U19-İngiltere U19: 1-0

U19 Milli Takımımız, 2018/19 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki son maçında İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlı gençler, bu sonuçla Elit Tur'a yükseldi.

U19 Milli Takımımız 2018/19 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda İngiltere'yi 1-0 yenmeyi başardı.
Antalya'da oynanan ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Verissimo'nun yönettiği maçta Milli Takımımızın golünü 72. dakikada Onur Taha Takır attı.
Karşılaşmayı TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Genç Milli Takımlar teknik sorumluları da tribünden takip etti.
Grubun diğer maçında ise İzlanda ile Moldova 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaların ardından, U19 Milli Takımımız 3 maçta aldığı 6 puanla grubunu lider tamamladı ve ikinci olan İngiltere ile 2018/19 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Elit Tur'a yükseldi.
Hakemler: Fabio Verissimo, Nuno Pereira, Mikael Hallin, Glenn Nyberg
Türkiye: Berke Özer, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Ogün Çalışkan (Dk. 46 Erdem Seçgin), Süleyman Luş, Abdussamed Karnuçu, Berkin Taşkın (Dk. 65 Atalay Yıldırım), Yunus Akgün, Umut Güneş (Dk. 65 Okan Mete Yılmaz), Burak Temir (Dk. 46 Recep Gül/ Dk. 84 Berkehan Biçer), Ömer Uzun
İngiltere: Josef Bursik, Tariq Lamptey, Timothy Eyoma, Jonathan Panzo, Jake Vokins (Dk. 71 Steven Sessegnon), Rekeem Harper (Dk. 71 Conor Gallagher), George McEachran, Ian Poveda (Dk. 81 Callum Hudson-Odoi), Daniel Loader (Dk. 46 Gibbs-White), Nya Kirby (Dk. 63 Bukayo Saka), Stephen Walker
Sarı Kart: Dk. 85 Okan Mete Yılmaz (Türkiye)
U19 Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler:
Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)
Defans:
Berkehan Biçer (Altınordu A.Ş.), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe A.Ş.), Ogün Çalışkan (Galatasaray), Onur Taha Takır (Altınordu A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha:
Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş.), Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Bünyamin Balcı (Antalyaspor A.Ş.), Egehan Gök (Altınordu A.Ş.), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Okan Mete Yılmaz (VfL Bochum), Recep Gül (Galatasaray A.Ş.), Umut Güneş (VfB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.)
Forvet:
Burak Temir (1461 Trabzon), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VfL Bochum)
Avrupa,İngiltere

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