Türkiye U19-İngiltere U19: 1-0

U19 Milli Takımımız 2018/19 UEFA U19 Avrupa
Şampiyonası Eleme Turu'nda İngiltere
'yi 1-0 yenmeyi başardı.
Karşılaşmayı TFF
Futbol Gelişim Direktörü ve Genç
Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
ile Genç Milli Takımlar teknik sorumluları da tribünden takip etti.
Grubun diğer maçında ise İzlanda
ile Moldova
1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaların ardından, U19 Milli Takımımız 3 maçta aldığı 6 puanla grubunu lider tamamladı ve ikinci olan İngiltere ile 2018/19 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Elit Tur'a yükseldi.
Hakemler: Fabio Verissimo, Nuno Pereira, Mikael Hallin, Glenn Nyberg
Türkiye
: Berke Özer
, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Ogün Çalışkan (Dk. 46 Erdem Seçgin), Süleyman Luş, Abdussamed
Karnuçu, Berkin Taşkın (Dk. 65 Atalay Yıldırım), Yunus Akgün
, Umut Güneş
(Dk. 65 Okan Mete Yılmaz), Burak Temir (Dk. 46 Recep Gül/ Dk. 84 Berkehan Biçer), Ömer Uzun
İngiltere: Josef Bursik, Tariq Lamptey, Timothy Eyoma, Jonathan Panzo, Jake Vokins (Dk. 71 Steven Sessegnon), Rekeem Harper (Dk. 71 Conor Gallagher), George McEachran, Ian Poveda (Dk. 81 Callum Hudson-Odoi), Daniel Loader (Dk. 46 Gibbs-White), Nya Kirby (Dk. 63 Bukayo Saka), Stephen Walker
Sarı Kart: Dk. 85 Okan Mete Yılmaz (Türkiye)
U19 Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler:
Defans:
Berkehan Biçer (Altınordu A.Ş.), İsmail Çokçalış (Bursaspor
), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe A.Ş.), Ogün Çalışkan (Galatasaray
), Onur Taha Takır (Altınordu A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha:
Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş.), Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Bünyamin Balcı
(Antalyaspor
A.Ş.), Egehan Gök
(Altınordu A.Ş.), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Okan Mete Yılmaz (VfL Bochum), Recep Gül (Galatasaray A.Ş.), Umut Güneş (VfB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.)
Forvet:
Avrupa,İngiltere