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Türkiye üçüncüsü lise öğrencisinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması"nda "Yağmuru Biriktir Toprağa Hayat Ver" isimli projesiyle Türkiye üçüncüsü olan lise öğrencisi Mehmet Çidem'i kabul etti.

12.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54Türkiye üçüncüsü lise öğrencisinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması"nda "Yağmuru Biriktir Toprağa Hayat Ver" isimli projesiyle üçüncüsü olan lise öğrencisi Mehmet Çidem'i kabul etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çidem ile beraberindeki Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Karakeçili ve Okul Müdürü Sait Boybay, Yapıcıer'i makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer'i öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapabilmesinde, yaşadıkları çevreye duyarlı olmada, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda tüketici duyarlılığı kazanmasında bu tür yarışmaların çok önemli olduğunu belirtti.
Yapıcıer, ziyaretin ardından Çidem'i tebrik ederek hediye verdi.

Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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