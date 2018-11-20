Türkiye-Ukrayna

Türkiye
ile Ukrayna
A Milli Futbol
Takımları arasında yapılacak hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Antalya
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova
)
Türkiye: Sinan Bolat
, Mert Müldür, Kaan Ayhan
, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram
, İrfan Can
Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder
, Oğuzhan Özyakup
, Yunus Mallı
, Enes Ünal
Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka.
Kosova,Ukrayna,Türkiye