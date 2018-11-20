20 Kasım 2018, 20:18
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Türkiye-Ukrayna

Türkiye-Ukrayna

Türkiye ile Ukrayna A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Antalya Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova) Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay...

Türkiye ile Ukrayna A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:


Stat: Antalya


Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)


Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal


Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka. Kosova,Ukrayna,Türkiye
20 Kasım 2018 Salı 20:18



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