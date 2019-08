Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ukrayna 'nın Türk müteahhitler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türk inşaat firmaları bugüne kadar Ukrayna'da 5,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiştir. Ukrayna yeni bir yatırım atağına giriyor. Türk firmalarımız Ukrayna'nın büyümesinde, gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklardır. Biz de destekleyeceğiz." dedi.Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda, iki ülke arasındaki iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkler ve Ukraynalıların medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz'de her zaman kalıcı imzalar atmış iki millet olduğunu söyleyerek, her iki ülkenin sahip olduğu potansiyellerle birbirini tamamladığını ifade eden Pekcan, "Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasındaki bu potansiyeli artırarak, realize edilmesini biz devletler olarak destekliyoruz. Size iş dünyasının önünü açacağız. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği üzere dış ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltmek ilk çıtamız." diye konuştu.Teknolojinin ve dünya ekonomisinin içinden geçtiği dönüşüme işaret eden Pekcan, 10 yıl sonra bambaşka ekonomilerin ortaya çıkacağını söyledi."1,2 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz"Pekcan, küresel ticaretteki korumacılığın had safhaya ulaştığını anımsatarak, 2019'un aralık ayında anlaşmazlıkların çözülememesi halinde daha büyük problemlerin ortaya çıkabileceğine işaret etti.Dünyada ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Doğu Avrupa'nın en dinamik ve potansiyeli yüksek iki ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna'nın ekonomilerini büyüteceğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:"Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 4,1 milyar dolar ve hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak. Ancak bu şu anda Türkiye aleyhinde seyrediyor. Hala 1,2 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz. Bu rakamlar iki ülkenin potansiyelini yansıtmamakta. Bizim amacımız bu rakamı daha fazla artırarak, önce 10 milyar dolar, sonra da 20 milyar dolar hedefine dengeli bir ticaret altyapısıyla ulaştırmak.Bunun için de bütün dünyada olduğu gibi ikili ticaret anlaşmaları artık önem arz etmekte. Bizim Ukrayna ile görüşmelerimiz var. 2011 yılındaki beklentiler artık değişti. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki günümüz koşullarına göre, iki ülkenin de önceliklerini dikkate alarak, sektörlerini dikkate alarak, Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda en kısa zamanda bu anlaşmanın imzalanmasını gerçekleştireceğiz. Amacımız iki ülkenin de yararına bir anlaşma yapmak, kazan-kazan ilkesine uygun ve dengeli bir şekilde dış ticaret hacmimizi artırmak."" İş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız"Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki anlaşmalarını güncellediklerini söyledi.Pek çok anlaşmanın yapılması, yenilenmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatan Pekcan, "Tüm bu anlaşmalar vesile, işi yapacak olan siz iş insanlarısınız. Biz devletler olarak bugün buradayız. Biz iki iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız. Bu ticaret hacmini artıracak, yatırımları karşılıklı olarak artıracak olan sizlersiniz." değerlendirmesini yaptı."Diyalog kanallarını açık tutacağız"Türk inşaat ve müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarılarını hatırlatan Pekcan, Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra dünyanın ikinci önemli oyuncusu olduğunu söyledi.Pekcan şöyle konuştu:"Türk inşaat firmaları bugüne kadar Ukrayna'da 5,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiştir. Ukrayna yeni bir yatırım atağına giriyor. Altyapı yatırımları özellikle.Türk firmalarının Ukrayna'nın büyümesinde, gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında katkı sağlamasından memnuniyet duyacak ve destekleyeceğiz. Aynı zamanda diyalog kanallarını açık tutacağız. Bu sayede iş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümünde de aktif rol oynayacağız. Gerek Türkiye'de gerek Ukrayna'da yaptığımız iş forumları, çalıştaylar bunlara vesile olacak, iki iş dünyasını bir araya getirecek."Pekcan, Ticaret Bakanlığının dış ticareti geliştirmek için gümrüklerde modernizasyon ve e-ihracat gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatarak, Türkiye ile dış ticaretin büyük kolaylıklar sunduğunu söyledi.Ticaret Bakanlığı olarak Ukrayna ile gümrük sistemlerinin basitleştirilmesi ve şeffaflaştırılması konusunda iş birliği yapabileceklerin işaret eden Ruhsar Pekcan, pek çok alanda iş birliğine hazır olduklarını kaydetti."Mevzuatta bazı yeniliklerin yapılması talep olarak karşımıza çıkıyor"DEİK Başkanı Nail Olpak ise iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması sürecinde büyük yol alınmış olmasına rağmen, müzakerelerin halen tamamlanamamasının karşılıklı ticaret için engel teşkil ettiğini söyledi."STA'nın en kısa zamanda, her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde tamamlanmasını diliyoruz." diyen Olpak, iki ülke arasında vize uygulaması karşılıklı olarak kaldırılmış olsa da Ukrayna'daki Türk iş adamlarına çalışma ve oturma izinlerinin verilmesinde sıkıntıların yaşandığını kaydetti.Bu konunun düzene girmesinin, Türkiye'den Ukrayna'ya kalifiye eleman getirme ihtiyacı olan firmalar açısından önemli olduğunu aktaran Olpak, iki ülke arasındaki eksikliklere ilişkin şunları kaydetti:"Gümrük işlemlerinin hızlandırılması, işlemlerin resmi belgeye dayandırılarak yapılması, prosedürlerin karmaşıklığının giderilmesi, yabancı yatırımcılar için teşviklerin artırılması, ekonomik mevzuatta yapılan değişikliklerin daha hızlı ve yaygın şekilde duyurulması, serbest bölge işletmeciliği konusunda Türk girişimcilerimize açılım sağlanması ve mevzuat ve yasal düzenlemelerde gerekli bazı yeniliklerin yapılması ve reform çalışmalarının hızlandırılması Ukrayna'da iş yapan Türk şirketlerinin sıklıkla dile getirdikleri talepler olarak karşımıza çıkıyor.""Ukrayna sınırları dahilinde en büyük 3. büyük yatırımcı ülkeyiz"DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Sayın Rasim Bekmezci de hali hazırda Ukrayna'ya gelmiş 3 milyar dolar Türk yatırımının bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna sınırları dahilinde en büyük 3. büyük yatırımcı ülke konumundayız. Günümüzde Ukrayna'da 600'den fazla kayıtlı Türk sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Türk inşaat ve taahhüt firmalarımız Ukrayna'da 5 milyar dolar bedelinde irili ufaklı 200'ün üzerinde önemli projeler tamamlamışlardır." bilgilerini verdi.Türkiye'nin her sene 1 milyon 300 yüz binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladığını anlatan Bekmezci, Ukrayna'nın da 250 bin Türk misafiri kabul ettiğini söyledi.Ukrayna'nın 6 büyük şehrinden Türkiye'nin 5 büyük şehrine her hafta toplamda 180'in üzerinde tarifeli sefer düzenlendiğini aktaran Bekmezci, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelecek vadettiğini kaydetti."Hacmimiz 4,5 milyar dolar seviyelerine sıkışıp kalmıştır""Türkiye ve Ukrayna arasında 2008 senesinde 8 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz, son bir kaç yıldır 4,5 milyar dolar seviyelerine sıkışıp kalmıştır. Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır." diyen Bekmezci, sözlerini şöyle sürdürdü:"İki hususa daha çok yoğunlaşmamız ve hayata geçirilmesi için karşılıklı çalışmalar yapılmasını teklif ediyorum. Bunladan birincisi STA. Bu anlaşmanın en kıza zamanda imzalanmasına,karşılıklı müzakere, imtiyaz ve yakın dialog yolu ile olacağına inanıyoruz, ki eğer STA imzalanır ise, aramızdaki ticari bariyerler kısmen veya tamamen kakacak karşılıklı ortak yatırımlarız artacak, kayıt dışı ihracat ve ithalat azalacağından haksız rekabet ortadan kalkacak, sonuç olarak devletlerimizin kasasına vergi olarak dönecektir.İkinci önemli konu ise, Ukrayna'da imalat ağırlıklı yatırım yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz hala öngörülemez ve aşılması zor olan bürokratik engeller ile karşılaşıyor ne yazık ki. Bu noktada önerimiz, Ukrayna'da, içerisinde bürokratik engellerin minimuma indirgendiği, tüm enerji ve telekomünikasyon altyapısının hazır olduğu, yatırım ve ticaret kurallarının kesin çizgiler ile belirlendiği Türk-Ukrayna OSB'sinin hayata geçirilmesidir."