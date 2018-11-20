20 Kasım 2018, 19:26
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Türkiye - Ukrayna Karşılaşmasında 11'ler Belli Oldu

Türkiye - Ukrayna Karşılaşmasında 11

Türkiye'nin Ukrayna'yı konuk edeceği özel maçta iki ülkenin 11'leri belli oldu.



Türkiye'nin Ukrayna'yı konuk edeceği özel maçta iki ülkenin 11'leri belli oldu.

Türkiye hazırlık karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaşacak. Saat 20: 30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını ise Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

TÜRKİYE: Sinan Bolat - Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal

UKRAYNA: Lunin, Karavaev, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Tsygankov, Konoplyanka, Kovalenko - İstanbul Futbol Federasyonu,Ukrayna,Türkiye
20 Kasım 2018 Salı 19:26



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