Türkiye - Ukrayna Karşılaşmasında 11'ler Belli Oldu

Türkiye
'nin Ukrayna
'yı konuk edeceği özel maçta iki ülkenin 11'leri belli oldu.
Türkiye hazırlık karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaşacak. Saat 20: 30'da Antalya Stadyumu
'nda oynanacak mücadelede Kosova Futbol Federasyonu
'ndan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını ise Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
TÜRKİYE: Sinan Bolat
- Mert Müldür, Kaan Ayhan
, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram
, Okay Yokuşlu, İrfan Can
Kahveci, Cengiz Ünder
, Oğuzhan Özyakup
, Yunus Mallı
, Enes Ünal
UKRAYNA: Lunin, Karavaev, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Tsygankov, Konoplyanka, Kovalenko - İstanbul
Futbol Federasyonu,Ukrayna,Türkiye