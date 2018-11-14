Türkiye-Ukrayna Maçının Gişeden Bilet Satışı Başladı

A Milli Takımımızın Ukrayna ile 20 Kasım 2018 Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının gişeden bilet satışı başladı.

Bilet satışı, Antalya Stadyumu'ndaki Passolig gişelerinden yapılıyor. Gişeler maç gününe kadar 10: 00-19: 00 saatleri arası, maç günü ise ilk yarı bitimine kadar hizmet verecek.

Bir taraftar, en fazla dört bilet satın alabilecek. Bilet alan futbolseverlerin TC Kimlik numaralarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Türkiye-Ukrayna maçının bilet fiyatları 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori de 10 TL olarak belirlendi.