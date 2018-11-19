19 Kasım 2018, 20:42
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Türkiye, Ukrayna Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye, Ukrayna Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Ay-yıldızlı ekibin basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi. Antalya,A Milli Futbol Takımı,Ukrayna
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:42



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