Türkiye Ulu Camileri Sergisi ve Konferansı Sultanbeyli'de düzenlenecek
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığı iş birliğiyle "Türkiye Ulu Camileri Fotoğraf Sergisi" ve Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı, 13 Mart Cuma günü saat 11.
12.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:21
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığı iş birliğiyle "Türkiye Ulu Camileri Fotoğraf Sergisi" ve Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu Konferansı, 13 Mart Cuma günü saat 11.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.
Türkiye'deki Ulu Camiler mimari ve süsleme özellikleri ile sanat tarihi bakımından önemli tarihi zenginliklerimizdendir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan "Türkiye Ulu Camileri" kitabında camiler ayrıntılı olarak fotoğraflanmış ve yayımlanmıştır. Anılan eser ile gerek sanat tarihi ve gerek toplumsal tarih açısından bu eserdeki fotoğrafların göz önüne serilmesi ve konunun kamuoyuna sunulması amaçlanmaktadır. Eserler Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek açılış organizasyonu ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Galeri İstanbulens'te ziyarete açılacaktır. Açılış programı kapsamında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu tarafından bir konferans verilecektir. Konferansta ulu camilerimiz konumları, plan, mimari ve bezeme özellikleri itibariyle tanıtılacaktır.
Büyük boyutlu 32 adet ulu cami fotoğrafının yer alacağı fotoğraf sergisi 31 Mart 2020 tarihine kadar halkımız tarafından ziyaret edilebilecektir. - İSTANBUL
Türkiye'deki Ulu Camiler mimari ve süsleme özellikleri ile sanat tarihi bakımından önemli tarihi zenginliklerimizdendir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan "Türkiye Ulu Camileri" kitabında camiler ayrıntılı olarak fotoğraflanmış ve yayımlanmıştır. Anılan eser ile gerek sanat tarihi ve gerek toplumsal tarih açısından bu eserdeki fotoğrafların göz önüne serilmesi ve konunun kamuoyuna sunulması amaçlanmaktadır. Eserler Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek açılış organizasyonu ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Galeri İstanbulens'te ziyarete açılacaktır. Açılış programı kapsamında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu tarafından bir konferans verilecektir. Konferansta ulu camilerimiz konumları, plan, mimari ve bezeme özellikleri itibariyle tanıtılacaktır.
Büyük boyutlu 32 adet ulu cami fotoğrafının yer alacağı fotoğraf sergisi 31 Mart 2020 tarihine kadar halkımız tarafından ziyaret edilebilecektir. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Sultanbeyli, Türkiye, AKM, Güncel
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