Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor

Hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti. Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir, Dolmabahçe Sarayı ve Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılacak.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ANMA TÖRENLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Anıtkabir'de ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenlerine katılacak. TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında, Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.

ATATÜRK'ÜN DAHA ÖNCE YAYINLANMAYAN VİDEOSU

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne 1 gün kala Mustafa Kemal Atatürk'ün Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan hiç yayınlanmamış yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü arşivindeki görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Ersoy, paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü... Yıl 1930... Aylardan Kasım..." ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜLER 1930 YILINDAN

Görüntülerde ise, Atatürk'ün Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen vapurdaki görüntüleri var. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon'da Ege Vapuru içerisinde yer alan görüntü, 1930 yılının Kasım ayına ait.