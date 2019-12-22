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Türkiye, Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 10 madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puanı veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi.

22.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:00 Türkiye, Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 10 madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puanı veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi.

Badminton Federasyonu'nun Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye 10 madalya kazandı.

37 ülkeden 231 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuvada Badminton Türk Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Uluslararası turnuvada dereceye giren sporcular:

Tek Erkekler: 1. Luis Panalver (İspanya), 2. Brian Yang (Kanada), 3. Emre Lale (Türkiye), 3. Georgii Karpov (Rusya)

Tek Bayanlar: 1. Neslihan Yiğit, (Türkiye), 2. Aliye Demirbağ, (Türkiye), 3. Özge Bayrak, (Türkiye), 3. Naime Yılmaz (Türkiye)

Çift Erkekler: 1. Mikkel Stoffersen, Mads Vestergaard (Danimarka), 2. Serdar Koca, Serhat Salım (Türkiye), 3. Peyo Boichinav, Alex Vlaar (Bulgaristan), 3. Mykhaylo Makhnovskiy, Gennadiy Natarov (Ukrayna)

Çift Bayanlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, (Türkiye), 2. Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül (Türkiye), 3. Sude Naz Baysal, Başak Kılıç (Türkiye), Daniella Gonda, Aynes Korosi (Macaristan)

Karışık Çiftler: 1. Mikkel Stoffersen, Susan Ekelund (Danimarka), 2. Mads Vestergaard, Sofie Nyvang (Danimarka), 3. Emre Sönmez, Zehra Erdem (Türkiye), 3. Mykhaylo Makhnovskiy, Anastasiya Prozorova (Ukrayna)

Şampiyonanın ardından Federasyon Başkanı Murat Özmekik, badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve desteklerinin artarak devamını diledi.



Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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