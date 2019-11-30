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Türkiye, Uluslararası Şeker Örgütü yönetimine seçildi

TÜRKİYE, Uluslararası Şeker Örgütü'nün (ISO) 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 56'ncı Konsey Toplantısında, 'ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine' seçildi.

30.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:26Türkiye, Uluslararası Şeker Örgütü yönetimine seçildi

TÜRKİYE, Uluslararası Şeker Örgütü'nün (ISO) 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında 'da düzenlenen 56'ncı Konsey Toplantısında, 'ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine' seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; söz konusu toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Şeker Dairesi Başkanlığı heyeti katıldı. Şeker Konseyi toplantılarında, dünyada şeker piyasasında meydana gelen önemli gelişmelere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Programın son günü 56'ncı Konsey Toplantısında ISO Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi gerçekleştirildi. Seçimde , 'ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine' seçildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığındaki heyetin ve Londra Büyükelçiliğinin başarılı girişimleri ile sağlanan uluslararası temsiliyetin, Türkiye şeker sektörü açısından önemli olduğu vurgulandı.



Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: DHA

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