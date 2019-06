Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası sona erdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren şampiyonanın final müsabakalarında 54 şehirden bin 600 sporcu, dereceye girmek için ter döktü. Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı, 2 altın, 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalyayla şampiyonayı tamamladı. U21 Erkekler 75 kiloda Eren Akkurt ile U21 Kadınlar 55 kiloda Esra Karabağ altın, Ümit Bay 57 kiloda ise Yusuf Can Tatar bronz madalya kazandı.Şahinbey Spor Salonu'ndaki şampiyonada müsabakalar adeta nefesleri kesti. Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nı izleyen Gaziantepli karateseverler, genç sporcuların performanslarından oldukça etkilendi. Şampiyonanın finalinde 33 kategoride toplam 132 sporcu dereceye girmeyi başardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, başarılı sporculara düzenlenen törenle madalyalarını verdi.Dereceye giren sporcularÜmit Bayan Kata: Denizli Damla Su Türemen, Ankara Didem Bakır, Afyonkarahisar Esra Çelik ve İstanbul Tuğçe Elif Özyancak.Ümit Erkek Kata: Ankara Furkan Kaynar, İstanbul Hasan Celal Yıldırım, İstanbul Onur Çot ve Konya Enes Sad Beşbadem.Genç Bayan Kata: Afyonkarahisar Ayşe Yılmaz, İstanbul Şule Azra Akbulut, Ankara İdil Polat ile İzmir Sinem Gül Duman.Genç Erkek Kata: İstanbul'dan Enes Özdemir, Trabzon'dan Hüseyin Altundal, Trabzon'dan Resul Bercan Kılıç ve İstanbul'dan Emin Aksoy.U21 Bayan Kata: Trabzon Keydanur Çolak, Ankara Firdevs Zişan Arslan, Konya Arzu Firdevs Koç ve İstanbul Beyza Nur Ay.U21 Erkek Kata: İstanbul Kutluhan Duran, Ankara Mustafa Eray Karaboğa, Denizli Mehmet Batuhan Özdemir ile Afyonkarahisar Selahattin Güngel.Ümit Erkek 52 kilo: Kocaeli Mert Halıcı, Sakarya Emirhan Uygun Bursa Görkem Boyazıoğlu ve İstanbul Nuri Kılıç.Ümit Bayan 47 kilo: Bursa Sıla Balkan, Antalya Müşerref Özdemir, İstanbul Beyaz Daşdemir ve Ankara'dan Hayrunnisa Genç.Ümit Bay 57 kilo: İstanbul Enes Fatih Kurt, İstanbul Ekrem Ömer Gül, Kocaeli Gökdeniz Akdemir, Gaziantep Yusuf Can Tatar.Ümit Bayan 54 kilo: İstanbul Hira Nur Yalçın, İstanbul Elif Simay Erdemir, Bursa Bengisu Çelik, İstanbul Nisa Sangur.Ümit Erkek 63 kilo: İstanbul Ömer Faruk Yürür, Kocaeli Kadir Kaan Bekler, İstanbul Bora Karaçeper ile Sakarya Yusuf Zeren.Ümit Bayan +54 kilo: İstanbul Sudenur Aksoy, Sivas İlknur İmece, Bursa Seher Turalı ve Adana Nurdamla Atıcı.Ümit Bay 70 kilo: Kocaeli İsmail Çiçek, Muğla Mustafa Aydemir, İstanbul Ümit Ercan, Uşak Fırat Mert Arıcan.Ümit Bay +70 kilo: İstanbul Emirhan Duman, Ankara Ahmet Bakar, Antalya Yusuf Can Özdemir ve Tekirdağ Güray Küçük.Genç Erkek 55 kilo: Sivas Oğuzhan Ada, İstanbul Mert Ali Ay, Sakarya Batuhan Şahin, Sakarya Burak Can Öztürk.Genç Bayan 48 kilo: İstanbul Nursu Çevik, İstanbul Çağla Börekçi, Kocaeli İclal İbiş ve Gaziantep Fatma Akyüz.Genç Erkek 61 kilo: İstanbul İhsan Ömer Parmak, İstanbul Siyament Turhan, Sakarya Emre Kaşık, İstanbul Yusuf Berkay Canoğlu.Genç Bayan 53 kilo: Bursa Beyza Atalay, İzmir Setenay Sefil, İstanbul Berre Nur Bek, Bursa Tuba Efe.Genç Erkek 68 kilo: Hatay Garip Deniz İşçioğlu, Bursa Hakan Çelik, Bursa Emir Buğra Gencan ve İstanbul Serdar Kapucuoğlu.Genç Bayan 59 kilo: Kayseri Gülbahar Gözütok, Bursa Büşra Yazıcı, Muğla Damla Gaye Dur ve İstanbul Aysima Karakaya.Genç Bay 76 kilo: İzmir Ufuk Berke Çilengir, İstanbul Alperen Yaman, Sakarya Ata Seymen Fidan, İstanbul Hasan Arslan.Genç Bayan +59 kilo: İstanbul Betül Azra Uçar, Kırklareli Beyza Ataklı, Ankara İrem Buse Erzar, İstanbul Nazlı Günseven.Genç Bay +76 kilo: Kırklareli Uğur Burak Özgündüz, Kocaeli Halit Muhammet Tamyüksel, İstanbul Miraç Kaan Punar, Bursa Burak Gencer.U21 Bayan 50 kilo: Kocaeli Merve Tekin, Kocaeli Şeyma Aleyna Atasert, Sakarya İrem Nur Çelik, İstanbul Rabia Elik.U21 Erkek 60 kilo: Sakarya Ömer Faruk Ateş, Sakarya Furkan Korkmaz, İstanbul Fuat Demirel, Bursa Ömer Faruk Bayrak.U1 Bayan 55 kilo: Gaziantep Esra Karabağ, İstanbul Damla Ocak, İstanbul Özge Güler, Erzurum Merve Saydemir.U1 Erkek 67 kilo: Kocaeli Ömer Abdurrahim Özer, İstanbul Muhammet Batuhan Arslan, İstanbul Savaş Ulaş Gültekin ve Ankara Semih Arslan.U21 Bayan 61 kilo: Kocaeli Fatma Naz Yenen, İstanbul Çağla Eser, Kocaeli Gizem Özdemir, Bursa Özlem Hastürk.U21 Erkek 75 kilo: Gaziantep'ten Eren Akkurt, İstanbul'dan Ali Eşsiz, Tekirdağ'dan Cengizhan Demirler, İstanbul Ali Can Sağır.U21 Bayan 68 kilo: Muğla Kayra Sezgin, İstanbul Hira Nur Kasatura, Sakarya Rumeysa Yıldız, İstanbul Betül Solak.U21 Erkek 84 kilo: İstanbul Samed Gök, Kocaeli Volkan Aydın, İstanbul İbrahim Kerem Ocak, Adana Ali Çiçek.U21 Bayan +68 kilo: İstanbul Hatice Hale Nur Pınar, Kırklareli Beyza Nur Baş, Sakarya Vahide Köse, Ankara Belma Yavaşoğlu.U21 Erkek +84 kilo: İstanbul Ömer Faruk Arslan, Ankara Furkan Kayalı, Sakarya İsmail Hakkı Balıkçıoğlu, İstanbul Bekir Kavak. - GAZİANTEP