13.06.2019 22:43
Haberler»Güncel » Haber

Türkiye Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırıyı kınadı

Türkiye Umman Körfezi

Türkiye, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde, seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfettiği" bildirildi.
Kaynak: AA
Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:56 "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
22:56 Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası
22:56 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı
22:52 Irak'ın 'Fransız IŞİD militanları için milyonlarca dolar istediği' iddiasına Paris'ten yalanlama
22:52 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
22:52 Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar
22:51 Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
22:47 BDDK'tan 50 kişiye suç duyurusu
22:47 - Vayu Kasırgası Hindistan'a Yaklaşıyor: 300 Bin Kişinin Tahliyesi Sürüyor
22:46 Eyüpsultanlı gençler Buray konseriyle coştu
22:45 Malkara'da 'On Numara' sevinci
22:44 Gaziosmanpaşa'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ağır yaralı