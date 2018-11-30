Türkiye
Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda İskenderun
Teknik Üniversitesi (İSTE) "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Düzeyleri" sıralamasında 172 üniversite arasında, en yüksek puan olan A+ kategorisinde yer alarak 8. sıraya yerleşti.
Öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve stratejik planlarında hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamayı amaçlayan ve bu araştırmalarında herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek almayan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı sonuçları açıklandı.
Sonuçlar yüz yüze anketlerle belirlendi
İlk kez 2016 yılında gerçekleştirilen ve 2018 yılında 3'üncüsü yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere toplam 172 üniversitede öğrenim gören, her üniversiteden en az 50 öğrenci olmak üzere toplamda 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla yüz yüze anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi.
Öğrenci Memnuniyet Ölçeğinde, öğrencilerin üniversitelerini "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı", "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği" ve "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" bileşenlerinden oluşan 6 başlıkta değerlendirildi.
19 üniversite arasında İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Düzeyleri" sıralamasında 2017 yılında olduğu gibi bu yılda en yüksek puan olan A+ kategorisinde yer alarak 8. Sıraya yerleşti ve "A Plus Üniversite" olmaya kazandı. Rektör
Performansı Değerlendirme Ölçeği
ÜniAr'ın en çok ilgi çeken raporu Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan "Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği" değerlendirmesinde İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
öne çıktı.
TÜMA-2018'de 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri toplandı. İSTE'de göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı, Dereli ÜniAr gümüş ödülüne layık görüldü.
Rektör,İskenderun,Türkiye