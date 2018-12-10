10 Aralık 2018 Pazartesi 15:57



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:57

Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig grup müsabakaları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde başladı.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından İskenderun Spor Salonunda düzenlenen grup maçlarının açılışı yapıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Gündel, açılışta yaptığı konuşmada, grup müsabakalarının dostluk ve centilmenlik içerisinde gerçekleşmesi dileğinde bulundu, takımlara başarı diledi.İskenderun Teknik, Hasan Kalyoncu, Mersin, Çağ, Bilim ve Teknoloji, Cumhuriyet, Sütçü İmam ve Mustafa Kemal üniversitelerinin yer alacağı müsabakalar 4 gün sürecek. Birinci olan takım Türkiye Üniversiteler Basketbol 1. Lig'e yükselecek.