Türkiye Unrwa'nın Ayakta Kalması İçin Büyük Çaba Harcadı"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad
el-Maliki, " Türkiye
, Filistin davasına yıllardır kesintisiz destek veriyor. Türkiye ve Türkiye'yi temsilen Sayın Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler
Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık
Ajansı'nın (UNRWA) ayakta kalması için büyük çaba harcadı. Dünyada 5,6 milyon Filistinli mülteci var ve sizin sayenizde yardım almaya devam ediyorlar." dedi.
Maliki, Afganistan
'ın UNRWA'ya yaptığı 1 milyon dolarlık yardımın takdim töreninde yaptığı konuşmada, Afganistan'ın zor şartlarda yaptığı yardımın dünyaya kardeşliğin ne olduğunu gösterdiğini söyledi.
UNRWA sayesinde Filistinli mültecilerin eğitim ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayan Maliki, "UNRWA bugün çok zor bir görevi başarıyla yürütüyor ve önderlik ediyor. Gerçekten harika sonuçlar elde edildi. Geçen yıl gösterilen çabalar çok önemli. UNRWA sayesinde yarım milyon çocuk eğitimlerine kesintisiz devam etti. Filistinli mültecilerin yaşamları sizin sayenizde daha iyi bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.
Filistin'in haklı davasında uluslararı işbirliğinin önemine dikkati çeken Maliki, şunları kaydetti:
"Bugün özel, sembolik ve tarihi bir gün. Burada Türkiye, Filistin, Afganistan ve UNRWA olarak beraber olmamız Filistin davasında kararlı ve beraber olduğumuzun bir göstergesi. Meyve veren ağaç taşlanır diye bir atasözünün de anlattığı gibi doğru şeyler yaptığınız için düşmanlarımız bize saldırıyor. Bunlar doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesi."
Maliki, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani'ye de önceki görüşmelerinde yardımları için ayrıca teşekkür ettiğini belirterek, "Değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu
'nun da söylediği gibi 1 milyon dolarlık yardıma Afgan halkının Filistinlilerden daha fazla ihtiyacı var. Ama Afgan halkı ihtiyaçlarını unutarak Filistinlilere yardım etti. Bu gönülden jesti hiçbir zaman unutmayacağız. Afgan halkından gelen yardım bir dayanışma ve gerçek bir birliktelik ruhu gösterisi. Bu yardım için Filistin adına Afganistan Cumhurbaşkanı
'na, yöneticilerine ve halkına teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.
"Türkiye UNRWA'nın ayakta kalması için büyük çaba harcadı"
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Türkiye'nin Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını sağlamak için uluslararası alanda maddi ve diplomatik mücadele ettiğinin altını çizdi.
Maliki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye Filistin davasına yıllardır kesintisiz destek veriyor. Türkiye ve Türkiye'yi temsilen Sayın Çavuşoğlu, UNRWA'nın ayakta kalması için büyük çaba harcadı. Dünyada 5,6 milyon Filistinli mülteci var ve sizin sayenizde yardım almaya devam ediyorlar. Türkiye İslam Konferansı Örgütü
(İKÖ) bünyesinde kurulan Kalkınma Vakfı'nın da öncüsü. Bu da gerçekten çok önemli. Filistin halkının düzenli olarak desteklenmesi adına bu vakıf kilit rol oynuyor.
2018'de oldukça başarılı olduk. 2019'da Filistin olarak bir yenileme dönemine geldik. Bu dönemde de Türkiye'yle bir arada olmalıyız. Büyük bir finansal krizi hep beraber aştık. 2019'da da bunun için beraber hareket etmeliyiz. İKÖ Türkiye'nin çağrısına yanıt verdi ve Türkiye'de özellikle kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığımız çalışmalar neticesinde kurulan bu vakıf bir başlangıç teşkil etti. Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçları bu şekilde karşılanabilecek. Biz Filistin olarak UNRWA'nın ve vakfın işlerini kolaylaştırmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. "
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Kaynak: AA