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Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak

Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkilerinden oluşan kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek

22.11.2019 07:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:11

Daha önce kurulan Uzay Ajansı hakkında yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, ajansın işleyişi, esasları, yönetmeliği ve atamaları gibi konular yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.

AÇIKTAN YA DA NAKLEN ATAMA YAPILACAK

İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle:

Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), (10), Sekreter (6).

Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak

Türkiye, Memur, Ekonomi, Güncel


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