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Türkiye Varlık Fonundan Milli Piyango ihalesi duyurusu: Değerlendirmeler devam ediyor

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihalesi için değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Söz konusu ihale 10 yıllık hizmet sözleşmesini kapsıyor.

23.07.2019 16:44 Türkiye Varlık Fonundan Milli Piyango ihalesi duyurusu: Değerlendirmeler devam ediyor

Türkiye Varlık Fonu tarafından (Milli Piyango İhalesi) haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı ve değerlendirmenin devam ettiği belirtildi.

10 YILLIK SÖZLEŞME İÇİN İHALE DÜZENLENECEK

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği anımsatıldı.

Açıklamada, haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı, değerlendirmenin devam ettiği ve nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı bildirildi.


Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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