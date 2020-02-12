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Türkiye Varlık Fonu, Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 20 oranında ortak olacak

Türkiye Varlık Fonu, Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 oranında ortak olunması kararı aldı.

12.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:56Türkiye Varlık Fonu, Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 20 oranında ortak olacak
Varlık Fonu, Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 oranında ortak olunması kararı aldı.
Türkiye Varlık Fonu açıklamasında, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin 23 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve Türkiye'de ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından kurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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