Türkiye ve AB Arasında Ekonomik İlişkilerin Canlandırılması Amaçlandı"

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Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Ortak Basın Bildirisi'nde, "Toplantı ile ılımlı küresel ekonomik büyüme, yavaşlayan küresel ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında Türkiye ve AB arasında işbirliğinin güçlendirilerek ekonomik ilişkilerin canlandırılması amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) Toplantısı'nın üçüncüsü bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonunun İstihdam, Büyüme ve Yatırım konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen eş başkanlık yaptı.AB delegasyonu, Ulaştırmadan Sorumlu Komiser Violeta Bulc ile Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Genel Müdürlüğü ile Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluştu. Türkiye delegasyonu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan oluştu.Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Ortak Basın Bildirisi yayımlandı.Bildiriye göre toplantı ile ılımlı küresel ekonomik büyüme, yavaşlayan küresel ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında Türkiye ve AB arasında iş birliğinin güçlendirilerek ekonomik ilişkilerin canlandırılması amaçlandı.Türkiye-AB İş Diyaloğu, YDED'in tamamlayıcı iş ayağı, ekonomi politikası yapımından sorumlu Türk Bakanları ile Avrupa Komisyonundan mevkidaşlarını, önde gelen Türk ve Avrupa iş dünyası temsilcilerini ve Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da dahil olmak üzere uluslararası finansal kurumları, Türk ve Avrupa hükümetlerinin ve iş çevrelerinin müşterek refahı artırmaya katkı sağlayacak konularda iş birliğini tartışmak üzere bir araya getirdi.Hükümetler arası oturumda, bakanlar ve komiserler son toplantıdan bu yana küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeleri ve ekonomik politika duruşunun gelişimini değerlendirdi.İş dünyası ve uluslararası finansal kurumların geri bildirimleri üzerine ve serbest ticaretteki artan sınamaları ve dijitalleşmenin önündeki zorlukları kabul ederek, bakanlar ve komiserler ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmenin; aynı zamanda güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi devam ettirmek için yapısal reformları takip etmenin önemini vurguladı.Bakanlar ve komiserler, bu kapsamlı hedefe ulaşmada uluslararası finansal kuruluşların aktif olarak katkıda bulunmasının önemine dikkati çekti.Bakanlar ve komiserler, ortak zorlukları ele almak ve ekonominin ve ticaretin önemli alanları dahil iş birliği gerçekleştirmek için açık ve dürüst diyaloğu sürdürmeye yönelik taahhütlerini yineledi. Bu bağlamda, bakanlar ve komiserler gelecek yıl Brüksel'de bir araya gelme konusunda anlaştı.