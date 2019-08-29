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Türkiye ve ABD'den İdlib için işbirliği mesajı

Bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan ve Trump, İdlib'de sivilleri korumak için iş birliğini devam ettirmeyi kararlaştırdı.

29.08.2019 11:14 Türkiye ve ABD'den İdlib için işbirliği mesajı
Bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan ve Trump, İdlib'de sivilleri korumak için iş birliğini devam ettirmeyi kararlaştırdı. İdlib'deki operasyonlarda ise 15 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtiliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, iki liderin İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğini sürdürmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Suriye'de isyancıların elindeki son büyük bölge olan İdlib'de ise Suriye ordusunun Rusya destekli operasyonları sürüyor. Suriye birliklerinin Çarşamba günü düzenlediği hava saldırısında aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre saldırılarda 30 kişi de yaralandı.

İdlib, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bilgilere göre Suriye ordusu ve Rusya'nın bölgede Nisan ayında başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 256'sı çocuk, bin 30'dan sivil hayatını kaybeti. İdlib'den 400 binden fazla kişi de kaçmak zorunda kaldı.

Reuters/dpa,HS/AÜ

(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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