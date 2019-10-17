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"Türkiye ve ABD, Suriye'de ateşkes için anlaştı"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını bildirdi.

17.10.2019 21:14
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını bildirdi.
Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.
"Türkiye ve ABD, Suriye'de ateşkes için anlaştı." ifadesini kullanan Pence, "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilecek." dedi.
Pence, Türkiye ve ABD'nin, DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını vurgulayarak,"(120 saatlik süre içinde) ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda." ifadesini kullandı.
YPG'nin kendilerine söz konusu bölgeden çıkma güvencesi verdiğini belirten Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin ise, "120 günlük sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak." şeklinde konuştu.
(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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