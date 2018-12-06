Türkiye ve ABD Suriye Konulu 3. Toplantıyı Yarın Yapacak

Türkiye
ve ABD
heyetleri, Suriye
konulu 3'üncü ortak çalışma grubu toplantısını yarın Ankara
'da yapacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülkeden ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin katılacağı toplantı yarın Ankara'da düzenlenecek.
Heyetlere, Dışişleri Bakanı
Yardımcısı Sedat Önal ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
başkanlık edecek.
Çalışma toplantılarının ilki 8 Mart
'ta ABD'de, ikincisi ise 13 Temmuz'da Ankara'da yapılmıştı.
Ankara,Türkiye,Suriye,Amerika Birleşik Devletleri
06 Aralık 2018 Perşembe 15:25