Haberler » Güncel » Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan: 'Patent hukuksal zırhtır' - Haber

Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan: "Patent hukuksal zırhtır"

Türkiye ve Avrupa Patent Vekili ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Senem Kayahan, patentin, işletmeler ve üniversiteler için "hukuksal bir zırh" niteliğinde olduğunu söyledi.

08.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:22 Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan:
ve Patent Vekili ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Senem Kayahan, patentin, işletmeler ve üniversiteler için "hukuksal bir zırh" niteliğinde olduğunu söyledi.
Kayahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni öğrenilmeye başlanan patent bilinci ve farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üniversitelerde geliştirilen buluşlar için patentin önemine işaret eden Kayahan, "Patent başvurusu, buluş sahibi ve başvuru sahibi işletmelere çok güçlü bir koz veriyor. İleride buluşun ticarileşmesi konusunda elimizde ciddi bir koz bulunuyor. Mutlaka patent başvurusunun, farklı alternatifler değerlendirilmeden önce gündeme alınması gerekiyor." diye konuştu.
Kayahan, patentin fikri mülkiyet anlamında bir koruma sağladığını, dünyada özellikle ilaç ve elektronik eşya sektöründe bununla ilgili birçok dava bulunduğunu ifade etti.
"Üçüncü kişilere ihlal davası açılabiliyor"
Patent alındığında hukuk çerçevesinde üçüncü kişilere yaptırım uygulanabildiğini anlatan Kayahan, "Bir ilaç patent koruması altındaysa, bu ilacın benzerini üretmeniz mümkün değil. Bu ilaç benzeri üretildiği takdirde patent sahipleri tarafından ihlal davaları üçüncü kişilere açılabiliyor. Türkiye'de özellikle ilaç sektöründe sıkça ihlal davası görülüyor. Dünya gündeminde Apple ve Samsung davası çok ses getirdi. Apple'ın yaptığı binlerce patent başvurusunun geri dönüşümüdür bu davalar. Patentle doğrudan ilişkili bir ticari gelir elde edemeseniz bile, patent, ürününüze sağladığı katma değer açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir korumadır. Patent hukuksal bir zırhtır." değerlendirmesinde bulundu.

Kayahan Açar, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58   Öğrenciler doğa için icat etti
15:58   BAKAN TURHAN: İSTANBUL BOĞAZI S.O.S VERDİĞİ İÇİN 'KANAL İSTANBUL'U YAPIYORUZ
15:53   İNYA ürünleri Değirmencioğlu Baklavaları şubelerinde satılacak
15:58   Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar alan kül oldu
15:58   Securitas 2025 hedeflerini duyurdu
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 16:00:02