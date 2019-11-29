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Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetlerinin, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere bugün Ankara'da ikinci kez bir araya geldiğini bildirdi.

29.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:11Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
Dışişleri Bakanlığı, ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetlerinin, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere bugün 'da ikinci kez bir araya geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetlerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere bugün Ankara'da ikinci kez bir araya geldiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla ortak çabaları sonuç odaklı olarak geliştirmenin önemi ve aciliyeti konusunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve BMMYK, Suriyeliler için kalıcı insani çözümler de dahil olmak üzere, mültecilere ilişkin tüm konularda yakın çalışmaya devam edecektir. Her iki taraf görüşmelerin üçüncü turu için 2020'nin başında Cenevre'de bir araya gelme konusunda uzlaşmaya varmışlardır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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