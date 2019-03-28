Türkiye ve Çin, Nükleer Santral Projeleriyle İlgili Görüşüyor

Çin
'in Ankara
Büyükelçisi Deng Li, mega nükleer santral projeleri konusunda Türk ve Çin hükümet yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
DEİK Türkiye- Çin İş Konseyi tarafından düzenlenen "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri"nde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceği konuşuldu.
Çin'den gelen bir heyet ile Türk partnerleri, yeni işbirliklerini görüşmek üzere bir araya geldiler.
Türkiye-Çin ticaret hacmi geçen yıl 23,6 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3 milyar dolar olurken, ithalatı 21 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Türkiye'nin Çin'e verdiği dış ticaret açığını azaltmak amacıyla 2021 yılına kadar Çin'e ihracatın ve Çin'e yapılan yatırımların iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Çin'in Trakya
bölgesinde kurulması planlanan 3. nükleer santral projesine bakışına ilişkin Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Geçen sene Türk hükümetinin yüksek düzeyli yetkilileri ve bu alanda çalışan işadamları Çin ile nükleer santralde işbirlikleri konusunu sürdürdüklerinden bahsetmişti. Mega nükleer santral projeleri konusunda iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. Çok büyük projeler olduğu için dikkatli davranmalıyız" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com