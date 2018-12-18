Türkiye ve Dünyada Bir İlk Olacak...

Kaynak: İHA

Türkiye'nin kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarını bir araya getiren Trakuş.org, dünyada ve ülkemizde ilk olacak bir foto kertik yarışmasına hazırlanıyor. Trakuş tarafından organize edilen yarışmada doğa fotoğrafçıları ve gözlemcileri bir yıl içerisinde en çok türü görüp belgeleyebilmek için birbirleri ile yarışacak. Bu sayede kuş gözlemciliğini sevdirmeyi ve Türkiye kuş türü listesine yeni türler eklemeyi amaç edinen Trakuş, doğaseverleri farklı bir amaçla bir araya getirmeyi hedefliyor.Bugün 5 bin üyesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları ile hem görsel hem de bilgi envanteri noktasında ciddi bir arşive ulaşan Trakuş.org, Foto Kertik Yarışması ile doğaseverleri arasında tatlı bir yarışa hazırlanıyor.Dünyada fotoğraf üzerine böyle ulusal çapta bir yarışmanın olmadığına değinen Tigrel "Trakuş.org a üye olan herkes bu yarışmaya ücretsiz katılarak dahil olabilir. 1 Ocak 2019- 30 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye sınırları içerisinde en çok kuş türünün fotoğrafını çeken ilk 3 kişiye bu anlamda ödüller vereceğiz" dedi.Trakuş'un Kurucu Başkanı olan Serhat Tigrel konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçılarının iftihar ettiği noktalardan biri en çok tür görmektir. Bizim düzenlediğimiz yarışma da Türkiye'de bulunan türleri saymakla ilgili aslında. Yarışmamız herkese açık. Türü sadece görmek yetmiyor tabi ki. Cep telefonu, fotoğraf makinesi veya tele objektifle bunu fotoğrafla ispatlaması da isteniyor. Kuşun tanım alabileceği bir fotoğraf olması şart. Bu sayede Türkiye'de kuş envanterine katkı sağlamak en önemli amacımız. Bu yarışma ile birkaç yeni türü de Türkiye listesine dahil edeceğimizi düşünüyoruz. Bunun yanında il bazında da derecelendirmelerimiz olacak. Böylece en çok farklı türe sahip şehrimiz ve nadir türler de ortaya çıkmış olacak. Üyelerimizin ayrıca kuş tanıma yetileri gelişecektir bu sayede. Doğa içerisinde daha fazla vakit geçirecekler. Yarışmayla birlikte çevremizin dikkatini biraz daha çekebilirsek, onların doğaya ilgisini biraz daha uyandırırsak bu da doğa için bir kar olacak" dedi.Yarışma kapsamında derece almak isteyen üyelerin Türkiye'yi gezmesi gerektiğini belirten Tigrel "Çünkü tür listelerini arttırmak için Türkiye'de sadece Urfa'da görülen Yeşilarıkuşu, Çölkoşarı gibi türleri yalnızca Urfaya giderek görebilecekler. veya İpekkuyruk adlı bir tür için Samsun'u gezmeleri gerekecek. ve ciddi bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Bu anlamda da dünyada örneği olmayan bir foto kertik projesine Türkiye'de yer verdiğimiz için gururluyuz" dedi.Big Year Türkiye'de gerçek oluyorBaşrollerini Jack Black, Owen Wilson ve Steve Martin'in oynadığı "The Big Year" filmi Amerika'da gerçekleştirilen ve bir yıl içerisinde en çok tür görme yarışını konu ediniyordu. Film oldukça yüksek gişe yapmış ve insanların kuş gözlemciliğine olan bakış açısını değiştirmişti. Trakuş org'un bu yarışması da filmle benzerlik gösteriyor. Aralarında ki tek fark ise Türkiye'de kuş türlerinin görmekle birlikte fotoğraflanarak belgelenmesi de isteniyor olması. - BURSA