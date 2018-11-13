Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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15/11 10: 00 İşsizlik
15/11 11: 00 Bütçe dengesi
15/11 14: 30 MB beklenti anketi
16/11 10: 00 Sanayi üretimi
20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi
26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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14 KASIM ÇARŞAMBA TSİ
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JAPONYA 02: 50 GDP QoQ
JAPONYA 02: 50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 10: 00 GDP QoQ
ALMANYA 10: 00 GDP YoY
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
FRANSA 10: 45 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 12: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 12: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 12: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 12: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 12: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP YoY
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 30 TÜFE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16: 30 TÜFE YoY
ABD 16: 30 Çekirdek TÜFE YoY
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15 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 12: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12: 30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Ticaret Dengesi
ABD 16: 30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16: 30 Philadelphia
FED Endeksi
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD 18: 00 İş Yatırımları
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 KASIM CUMA TSİ
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EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE MoM
ABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 15 İmalat Üretimi
Amerika Birleşik Devletleri