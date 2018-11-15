15 Kasım 2018, 09:05
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------15/11 10: 00 İşsizlik15/11 11: 00 Bütçe dengesi15/11 14: 30 MB beklenti anketi16/11 10: 00 Sanayi üretimi20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi26/11 14: 30 Kapasite.

TÜRKİYE

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15/11       10: 00  İşsizlik

15/11       11: 00  Bütçe dengesi

15/11       14: 30  MB beklenti anketi

16/11       10: 00  Sanayi üretimi

20/11       17: 30  Merkezi yönetim borç stoku

22/11       10: 00  Tüketici güven endeksi

26/11       14: 30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14: 30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10: 00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                      

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15 KASIM PERŞEMBE                        TSİ

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JAPONYA                                             02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                             02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                             02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                             02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE                                          12: 30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE                                          12: 30 Perakende Satışlar YoY

EURO BÖLGESİ                                 13: 00 Ticaret Dengesi

ABD                                                     16: 30 Empire İmalat Endeksi

ABD                                                     16: 30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                                     16: 30 Philadelphia FED Endeksi

ABD                                                     16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                                     16: 30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları

ABD                                                     18: 00 İş Yatırımları

ABD                                                     18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                                     19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                                     19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                                     19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                                     19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                                     19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                                     19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                                     19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                                     19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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16 KASIM CUMA                                TSİ

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EURO BÖLGESİ                                 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13: 00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                                 13: 00 TÜFE MoM

ABD                                                     17: 15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                                     17: 15 Kapasite Kullanımı

ABD                                                     17: 15 İmalat Üretimi Amerika Birleşik Devletleri
15 Kasım 2018 Perşembe 09:05