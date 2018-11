Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:01



TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar30/11 10;00 Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA------------------------------------------------------------------------------------------------9 KASIM Pazartesi TSİJAPONYA 02: 50 Ticaret DengesiJAPONYA 02: 50 İhracat YoYJAPONYA 02: 50 İthalat YoY20 KASIM SALIFRANSA 09: 30 ILO İşsizlik OranıALMANYA 10: 00 ÜFE MoMALMANYA 10: 00 ÜFE YoY ABD 16: 30 Konut BaşlangıçlarıABD 16: 30 Konut Başlangıçları MoMABD 16: 30 İnşaat İzinleriABD 16: 30 İnşaat İzinleri MoM21 KASIM ÇARŞAMBAABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı SiparişleriABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 00 Öncü GöstergelerABD 18: 00 Devam Eden Konut SatışlarıABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoMABD 18: 00 Michigan Üniversitesi EndeksiABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen TalepABD 20: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi