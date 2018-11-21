21 Kasım 2018, 09:01
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar30/11 10;00 Dış ticaret.

TÜRKİYE

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22/11       10: 00  Tüketici güven endeksi

26/11       14: 30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14: 30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10: 00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

 

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DÜNYA                      

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21 KASIM ÇARŞAMBA

ABD                       15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                       16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                       16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                       16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                       18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                       18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                       18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD                       18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ABD                       18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                       18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                       18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                       18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                       18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                       18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                       18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                       18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                       20: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - EKONOMİ SERVİSİ Amerika Birleşik Devletleri,Türkiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:01