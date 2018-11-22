22 Kasım 2018, 09:05
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar30/11 10;00 Dış ticaret.

TÜRKİYE

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22/11       10: 00  Tüketici güven endeksi

26/11       14: 30  Kapasite kullanım oranı

26/11       14: 30  Reel kesim güven endeksi

29/11       10: 00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

 

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DÜNYA                      

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22 Kasım 2018 Perşembe 09:05