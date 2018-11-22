Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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22/11 10: 00 Tüketici güven endeksi
26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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22 Kasım 2018 Perşembe 09:05