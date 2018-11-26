Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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26/11 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/11 14: 30 Reel kesim güven endeksi
29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar
30/11 10;00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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26 KASIM PAZARTESİ TSİ
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 12: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi ABD
16: 30 Chicago Fed
Aktivite Endeksi
ABD 18: 30 Dallas
Fed İmalat Endeksi
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27 KASIM SALI TSİ
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ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 10: 45 Tüketici Güveni
ABD 18: 00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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28 KASIM ÇARŞAMBA TSİ
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ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ALMANYA 15: 00 GfK Tüketici Güveni
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 16: 30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 16: 30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 18: 00 Richmond FED İmalat Endeksi
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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29 KASIM PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10: 45 GDP QoQ
FRANSA 10: 45 GDP YoY
ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11: 55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 Tüketici Güveni
ALMANYA 16: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 16: 00 TÜFE YoY
ABD 16: 30 Kişisel Gelirler
ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 16: 30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16: 30 Çekirdek PCE YoY
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18: 00 Devam Eden Konut Satışları YoY
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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30 KASIM CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 03: 01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04: 00 İmalat PMI
ÇİN 04: 00 Bileşik PMI
JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 10: 00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 10: 00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 10: 45 ÜFE MoM
FRANSA 10: 45 ÜFE YoY
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
FRANSA 10: 45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17: 45 Chicago PMI
Amerika Birleşik Devletleri
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:43