28 Kasım 2018, 09:29
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------29/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/11 10: 00 Giriş çıkış yapanlar30/11 10;00 Dış ticaret dengesi------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA.

TÜRKİYE

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29/11       10: 00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10: 00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                            

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28 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ

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ABD                                                   15: 00 MBA Mortgage Başvuruları 

ALMANYA                                           15: 00 GfK Tüketici Güveni 

ABD                                                   16: 30 Ticaret Dengesi 

ABD                                                   16: 30 Toptan Satış Stokları MoM 

ABD                                                   16: 30 Perakende Satış Stokları MoM 

ABD                                                   16: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 

ABD                                                   16: 30 Kişisel Harcamalar 

ABD                                                   16: 30 Çekirdek PCE QoQ 

ABD                                                   18: 00 Yeni Konut Satışları 

ABD                                                   18: 00 Yeni Konut Satışları MoM 

ABD                                                   18: 00 Richmond FED İmalat Endeksi 

ABD                                                   18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                                                   18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                                                   18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                                                   18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları 

ABD                                                   18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                                                   18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD                                                   18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                                                   18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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29 KASIM PERŞEMBE                      TSİ

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JAPONYA                                             02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                                             02: 50 Perakende Satışlar MoM 

FRANSA                                               10: 45 Tüketici Harcamaları MoM 

FRANSA                                               10: 45 Tüketici Harcamaları YoY 

FRANSA                                               10: 45 GDP QoQ 

FRANSA                                               10: 45 GDP YoY 

ALMANYA                                             11: 55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA                                             11: 55 İşsizlik Oranı 

EURO BÖLGESİ                                  13: 00 Tüketici Güveni 

ALMANYA                                             16: 00 TÜFE MoM 

ALMANYA                                             16: 00 TÜFE YoY 

ABD                                                      16: 30 Kişisel Gelirler 

ABD                                                      16: 30 Kişisel Harcamalar 

ABD                                                      16: 30 Reel Kişisel Harcamalar 

ABD                                                      16: 30 Çekirdek PCE MoM 

ABD                                                      16: 30 Çekirdek PCE YoY 

ABD                                                      16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                                      16: 30 Devam Eden Başvurular 

ABD                                                      18: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM 

ABD                                                      18: 00 Devam Eden Konut Satışları YoY 

ABD                                                      18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

ABD                                                      22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları

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30 KASIM CUMA                      TSİ

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JAPONYA                                              02: 30 İşsizlik Oranı 

JAPONYA                                              02: 50 Sanayi Üretimi MoM 

JAPONYA                                              02: 50 Sanayi Üretimi YoY 

İNGİLTERE                                            03: 01 GfK Tüketici Güveni 

ÇİN                                                        04: 00 İmalat Dışı PMI 

ÇİN                                                        04: 00 İmalat PMI 

ÇİN                                                        04: 00 Bileşik PMI 

JAPONYA                                              08: 00 Tüketici Güven Endeksi 

ALMANYA                                             10: 00 Perakende Satışlar MoM 

ALMANYA                                             10: 00 Perakende Satışlar YoY 

FRANSA                                               10: 45 ÜFE MoM 

FRANSA                                               10: 45 ÜFE YoY 

FRANSA                                               10: 45 TÜFE MoM 

FRANSA                                               10: 45 TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                                  13: 00 İşsizlik Oranı 

EURO BÖLGESİ                                  13: 00 Çekirdek TÜFE YoY 

ABD                                                      17: 45 Chicago PMI Amerika Birleşik Devletleri
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:29