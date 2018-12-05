05 Aralık 2018, 09:42
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 10:...

TÜRKİYE

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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları        10: 00

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DÜNYA                            

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5 Aralık ÇARŞAMBA

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JAPONYA                           03: 30     Servis PMI

JAPONYA                           03: 30     Bileşik PMI

ÇİN                                     04: 45     Bileşik PMI

ÇİN                                     04: 45     Servis PMI

FRANSA                             11: 50     Servis PMI

FRANSA                             11: 50     Bileşik PMI

ALMANYA                           11: 55     Servis PMI

ALMANYA                           11: 55     Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                12: 00     Servis PMI

EURO BÖLGESİ                12: 00     Bileşik PMI

İNGİLTERE                         12: 30     Servis PMI

İNGİLTERE                         12: 30     Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                 13: 00     Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ                 13: 00     Perakende Satışlar YoY

ABD                                     15: 00     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                     16: 15     ADP İşgücü Değişimi

ABD                                     17: 45     Servis PMI

ABD                                     17: 45     Bileşik PMIü

ABD                                     18: 00     ISM İmalat Dışı Endeks

ABD                                     18: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                     18: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 5 Aralık,Amerika Birleşik Devletleri
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:42