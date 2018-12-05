Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 10: 00
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DÜNYA
--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Aralık
ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03: 30 Servis PMI
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
FRANSA 11: 50 Servis PMI
FRANSA 11: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 55 Servis PMI
ALMANYA 11: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 12: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 12: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 Perakende Satışlar YoY ABD
15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 17: 45 Bileşik PMIü
ABD 18: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
5 Aralık,Amerika Birleşik Devletleri
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:42