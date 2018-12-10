10 Aralık 2018, 09:34
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------10/12 Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla...

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TÜRKİYE

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10/12 Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla         10: 00

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DÜNYA                            

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10 ARALIK PAZARTESİ                      TSİ

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ALMANYA                                             10: 00 İhracat MoM/YoY

ALMANYA                                             10: 00 Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK                             12: 00 Sanayi Üretimi MoM/YoY

BİRLEŞİK KRALLIK                             12: 00 İmalat Üretimi MoM/YoY

BİRLEŞİK KRALLIK                             12: 00 Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK                             12: 00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İhracat
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:34