Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

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TÜRKİYE
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10/12 Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 10: 00
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DÜNYA
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10 ARALIK PAZARTESİ TSİ
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ALMANYA 10: 00 İhracat
MoM/YoY
ALMANYA 10: 00 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 00 Sanayi Üretimi MoM/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 00 İmalat Üretimi MoM/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 00 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İhracat
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:34