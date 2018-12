Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

11 Aralık 2018 Salı 09:58



11 Aralık 2018 Salı 09:58

------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA---------------------------------------------------------------------------------------------11 ARALIK SALI TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 12: 30 Ortalama Haftalık KazançlarİNGİLTERE 12: 30 ILO İşsizlik OranıİNGİLTERE 12: 30 İşgücü DeğişimiALMANYA 13: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)ALMANYA 13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)EURO BÖLGESİ 13: 00 ZEW Anketi (Beklenti) ABD 16: 30 ÜFE MoMABD 16: 30 Çekirdek ÜFE MoMABD 16: 30 ÜFE YoYABD 16: 30 Çekirdek ÜFE YoY---------------------------------------------------------------------------------------------11 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 ÜFE YoYJAPONYA 02: 50 ÜFE MoMJAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoMJAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoYEURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi MoMEURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi YoYABD 15: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 16: 30 TÜFE MoMABD 16: 30 Çekirdek TÜFE MoMABD 16: 30 TÜFE YoYABD 16: 30 Çekirdek TÜFE YoYABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep---------------------------------------------------------------------------------------------11 ARALIK PERŞEMBE TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıALMANYA 10: 00 TÜFE MoMALMANYA 10: 00 TÜFE YoYFRANSA 10: 45 TÜFE MoMALMANYA 10: 45 TÜFE YoYEURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz OranıEURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz OranıEURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz OranıABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi---------------------------------------------------------------------------------------------11 ARALIK CUMA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 03: 30 İmalat PMIÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoYÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoYJAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoMJAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoMJAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoYFRANSA 11: 15 İmalat PMIFRANSA 11: 15 Servis PMIFRANSA 11: 15 Bileşik PMIALMANYA 11: 30 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 11: 30 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 11: 30 Servis PMIEURO BÖLGESİ 11: 30 Bileşik PMIALMANYA 11: 30 Servis PMIALMANYA 11: 30 Bileşik PMIABD 16: 30 Perakende Satışlar MoMABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoMABD 17: 15 Kapasite KullanımıABD 17: 15 İmalat ÜretimiABD 17: 45 İmalat PMIABD 17: 45 Servis PMIABD 18: 00 İş Stokları