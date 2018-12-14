Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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14/12 10: 00 Tarım ürünleri ÜFE
14/12 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
17/12 10: 00 Sanayi üretimi
17/12 10: 00 İşsizlik
17/12 11: 00 Bütçe dengesi
20/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 10: 00 Tüketici güven endeksi
26/12 14: 30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14: 30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10: 00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA
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14 ARALIK CUMA TSİ
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 11: 15 İmalat PMI
FRANSA 11: 15 Servis PMI
FRANSA 11: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 30 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 30 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 30 Servis PMI
ALMANYA 11: 30 Bileşik PMI
ABD 16: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 15 İmalat Üretimi
ABD 17: 45 İmalat PMI
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 18: 00 İş Stokları
14 Aralık 2018 Cuma 09:06