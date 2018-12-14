14 Aralık 2018, 09:06
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------14/12 10: 00 Tarım ürünleri ÜFE14/12 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri17/12 10: 00 Sanayi üretimi17/12 10: 00 İşsizlik17/12 11: 00 Bütçe dengesi20/12 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/12 10: 00.

TÜRKİYE

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14/12       10: 00    Tarım ürünleri ÜFE

14/12       10: 00    Kayıtlı işsiz istatistikleri

17/12       10: 00    Sanayi üretimi

17/12       10: 00    İşsizlik

17/12       11: 00    Bütçe dengesi

20/12       17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

21/12       10: 00    Tüketici güven endeksi

26/12       14: 30    Kapasite kullanım oranı

26/12       14: 30    Reel kesim güven endeksi

28/12       10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/12       10: 00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA                           

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14 ARALIK CUMA                    TSİ

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JAPONYA                                 03: 30 İmalat PMI

ÇİN                                           05: 00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN                                           05: 00 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                                 07: 30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                                 07: 30 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                                  11: 15 İmalat PMI

FRANSA                                  11: 15 Servis PMI

FRANSA                                  11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                               11: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                     11: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                     11: 30 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                     11: 30 Bileşik PMI

ALMANYA                              11: 30 Servis PMI

ALMANYA                              11: 30 Bileşik PMI

ABD                                         16: 30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                         17: 15 Sanayi Üretimi MoM

ABD                                         17: 15 Kapasite Kullanımı

ABD                                         17: 15 İmalat Üretimi

ABD                                         17: 45 İmalat PMI

ABD                                         17: 45 Servis PMI

ABD                                         18: 00 İş Stokları
14 Aralık 2018 Cuma 09:06