17 Aralık 2018, 09:01
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

-------------------------------------------------------------------- 17/12 1000 Sanayi üretimi 17/12 1000 İşsizlik 17/12 1100 Bütçe dengesi 20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku 21/12 1000 Tüketici güven endeksi 26/12 1430 Kapasite kullanım oranı 26/12 1430 Reel kesim güven endeksi 28/12 1000.

TÜRKİYE

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 17/12       1000    Sanayi üretimi

 17/12       1000    İşsizlik

 17/12       1100    Bütçe dengesi

 20/12       1730    Merkezi yönetim borç stoku

 21/12       1000    Tüketici güven endeksi

 26/12       1430    Kapasite kullanım oranı

 26/12       1430    Reel kesim güven endeksi

 28/12       1000    Ekonomik güven endeksi

 31/12       1000    Dış ticaret açığı (TÜİK)

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 DÜNYA (TSİ)

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17 ARALIK PAZARTESİ

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13: 00     Euro bölgesi TÜFE

16: 30     ABD New York Fed imalat endeksi

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18 ARALIK SALI

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12: 00     Almanya IFO endeksi              

16: 30     ABD yeni konut inşaatları       

16: 30     ABD inşaat ruhsatları             

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19 ARALIK ÇARŞAMBA

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12: 30     Birleşik Krallık TÜFE

18: 00     ABD ikinci el konut satışları

22: 00     Fed politika faizi

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20 ARALIK PERŞEMBE

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15: 00     Birleşik Krallık perakende satışlar   

15: 00     BOE politika faizi                   

16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

16: 30     ABD Philiadelphia Fed endeksi

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21 ARALIK CUMA

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12: 30     Birleşik Krallık GSYH                        

16: 30     ABD  dayanıklı mal siparişleri  

16: 30     ABD GSYH, nihai                     

16: 30     ABD çekirdek GSYH                

18: 00     ABD kişisel gelirler                   

18: 00     ABD kişisel harcamalar            

18: 00     ABD çekirdek PCE                   

18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01