21 Şubat 2019, 09:01
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE

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22/02         10: 00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10: 00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10: 00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10: 00    Dış ticaret

28/02         11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA               

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21 ŞUBAT PERŞEMBE            TSİ

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JAPONYA                                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                                03: 30 İmalat PMI

ALMANYA                               10: 00 TÜFE

FRANSA                                  10: 45 TÜFE

FRANSA                                  11: 15 İmalat PMI

FRANSA                                  11: 15 Servis PMI

FRANSA                                  11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                                11: 30 İmalat PMI

ALMANYA                                11: 30 Servis PMI

ALMANYA                                11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                      12: 00 Bileşik PMI

ABD                                          16: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                                          16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                          16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                                          16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                          17: 45 İmalat PMI

ABD                                          17: 45 Servis PMI

ABD                                          17: 45 Bileşik PMI

ABD                                          18: 00 Öncü Göstergeler

ABD                                          18: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                          18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                          19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                          19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                          19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                          19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                          19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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22 ŞUBAT CUMA                     TSİ

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JAPONYA                                 02: 30 TÜFE

JAPONYA                                 02: 30 Çekirdek TÜFE

ALMANYA                               10: 00 GDP

ALMANYA                               10: 00 Özel Tüketim

ALMANYA                               10: 00 Kamu Harcamaları

ALMANYA                               10: 00 Sermaye Yatırımları

ALMANYA                               12: 00 IFO-İş İklimi

ALMANYA                               12: 00 IFO-Beklentiler

ALMANYA                               12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

EURO BÖLGESİ                      13: 00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ                      13: 00 TÜFE Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA