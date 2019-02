Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Kaynak: DHA

TÜRKİYE-----------------------------------------------------------------------------------22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/02 10: 00 Dış ticaret28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA-------------------------------------------------------------------------------------21 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ-------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil AlımlarıJAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri AlımlarıJAPONYA 03: 30 İmalat PMIALMANYA 10: 00 TÜFEFRANSA 10: 45 TÜFEFRANSA 11: 15 İmalat PMIFRANSA 11: 15 Servis PMIFRANSA 11: 15 Bileşik PMIALMANYA 11: 30 İmalat PMIALMANYA 11: 30 Servis PMIALMANYA 11: 30 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMIABD 16: 30 Philadelphia Fed EndeksiABD 16: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 16: 30 Devam Eden BaşvurularABD 16: 30 Dayanıklı Tüketim Malı SiparişleriABD 17: 45 İmalat PMIABD 17: 45 Servis PMIABD 17: 45 Bileşik PMIABD 18: 00 Öncü GöstergelerABD 18: 00 Devam Eden Konut SatışlarıABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok DeğişimiABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep-------------------------------------------------------------------------------------22 ŞUBAT CUMA TSİ-------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 30 TÜFEJAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFEALMANYA 10: 00 GDPALMANYA 10: 00 Özel TüketimALMANYA 10: 00 Kamu HarcamalarıALMANYA 10: 00 Sermaye YatırımlarıALMANYA 12: 00 IFO-İş İklimiALMANYA 12: 00 IFO-BeklentilerALMANYA 12: 00 IFO-Durum DeğerlendirmesiEURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFEEURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE