Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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22/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10: 00 Dış ticaret
28/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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22 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02: 30 TÜFE
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE
ALMANYA 10: 00 GDP
ALMANYA 10: 00 Özel Tüketim
ALMANYA 10: 00 Kamu Harcamaları
ALMANYA 10: 00 Sermaye Yatırımları
ALMANYA 12: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE
Ekonomi
Kaynak: DHA