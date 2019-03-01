01 Mart 2019, 09:04
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

----------------------------------------------------------------------------------İTO Ücretliler Geçinme EndeksiİTO Toptan Fiyatlar EndeksiTİM Şubat ayı ihracat...

TÜRKİYE

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İTO Ücretliler Geçinme Endeksi

İTO Toptan Fiyatlar Endeksi

TİM Şubat ayı ihracat verileri

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DÜNYA          

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1 MART CUMA      TSİ

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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02: 50 Sermaye Harcamaları

JAPONYA 03: 30 İmalat PMI

ÇİN 04: 45 İmalat PMI

JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi

FRANSA 11: 50 İmalat PMI

ALMANYA 11: 55 İmalat PMI

ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim

EURO BÖLGESİ 12: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE 12: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 13: 00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek

ABD 16: 30 Kişisel Gelirler

ABD 16: 30 Kişisel Harcamalar

ABD 16: 30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 16: 30 Çekirdek PCE

ABD 17: 45 İmalat PMI

ABD 18: 00 ISM Manufacturing

ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi İhracat, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA