Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------------------------------------------- TÜİK
Tüketici fiyatları endeksi 10: 00
TÜİK Üretici fiyatları endeksi 10: 00
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DÜNYA TSİ
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4 MART PAZARTESİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 ÜFE ABD
18: 00 İnşaat Harcamaları
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5 MART SALI
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JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
FRANSA 11: 50 Servis PMI
FRANSA 11: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 11: 55 Servis PMI
ALMANYA 11: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 12: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 12: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 13: 00 Perakende Satışlar
ABD 17: 45 Servis PMI
ABD 17: 45 Bileşik PMI
ABD 18: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
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6 MART ÇARŞAMBA
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ALMANYA 11: 30 İnşaat PMI
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22: 00 Bej Kitap
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7 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sabit Sermaye Yatırımları
EURO BÖLGESİ 13: 00 Kamu Harcamaları
EURO BÖLGESİ 13: 00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 MART CUMA
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JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları
JAPONYA 02: 50 GDP
ALMANYA 10: 00 Fabrika Siparişleri
FRANSA 10: 45 Ticaret Dengesi
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi
ABD 16: 30 Konut Başlangıçları
ABD 16: 30 İnşaat İzinleri
ABD 16: 30 Konut Başlangıçları
ABD 16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İşsizlik Oranı
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 16: 30 İşgücüne Katılım Oranı
Ekonomi
Kaynak: DHA