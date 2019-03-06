Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
06/03 14: 00 Merkez Bankası
politika faizi
07/03 17: 30 Hazine nakit dengesi
11/03 10: 00 Cari denge
11/03 10: 00 GSYH
14/03 10: 00 Sanayi üretimi
14/03 14: 30 Merkez Bankası beklenti anketi
15/03 10: 00 İşsizlik
15/03 11: 00 Bütçe dengesi
20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 MART ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 11: 30 İnşaat PMI ABD
15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 Ticaret Dengesi
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22: 00 Bej Kitap
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 MART PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sabit Sermaye Yatırımları
EURO BÖLGESİ 13: 00 Kamu Harcamaları
EURO BÖLGESİ 13: 00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları
EURO BÖLGESİ 13: 00 GDP
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 MART CUMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları
JAPONYA 02: 50 GDP
ALMANYA 10: 00 Fabrika Siparişleri
FRANSA 10: 45 Ticaret Dengesi
FRANSA 10: 45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10: 45 İmalat Üretimi
ABD 16: 30 Konut Başlangıçları
ABD 16: 30 İnşaat İzinleri
ABD 16: 30 Konut Başlangıçları
ABD 16: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16: 30 İşsizlik Oranı
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 16: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 16: 30 İşgücüne Katılım Oranı
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA