Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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14/03 10: 00 Sanayi üretimi
14/03 14: 30 Merkez Bankası
beklenti anketi
15/03 10: 00 İşsizlik
15/03 11: 00 Bütçe dengesi
20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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12 MART SALI
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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP (MoM)
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 15: 30 TÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15: 30 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE YoY
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13 MART ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 ÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15: 30 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17: 00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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14 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 10: 00 TÜFE YoY
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
FRANSA 10: 45 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA