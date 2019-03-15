15 Mart 2019, 09:14
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------15/03 10: 00 İşsizlik15/03 11: 00 Bütçe dengesi20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/03.

TÜRKİYE

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15/03               10: 00    İşsizlik

15/03               11: 00    Bütçe dengesi

20/03               17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

21/03               10: 00    Tüketici güven endeksi

25/03               10: 00    Kapasite kullanım oranı

25/03               10: 00    Reel kesim güven endeksi

28/03               10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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15 MART CUMA

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EURO BÖLGESİ       13: 00               Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ       13: 00               TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ       13: 00               TÜFE YoY

ABD                           15: 30               Empire İmalat Endeksi

ABD                           16: 15               Sanayi Üretimi MoM

ABD                           16: 15               Kapasite Kullanımı

ABD                           16: 15               İmalat Üretimi

ABD                           17: 00               Michigan Üniversitesi Endeksi Ekonomi
Kaynak: DHA