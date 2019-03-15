Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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15/03 10: 00 İşsizlik
15/03 11: 00 Bütçe dengesi
20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13: 00 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi
Ekonomi
Kaynak: DHA