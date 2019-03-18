18 Mart 2019, 09:11
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/03 10: 00 Tüketici güven endeksi25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/03 10: 00.

TÜRKİYE

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20/03               17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

21/03               10: 00    Tüketici güven endeksi

25/03               10: 00    Kapasite kullanım oranı

25/03               10: 00    Reel kesim güven endeksi

28/03               10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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18 MART PAZARTESİ

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JAPONYA                 02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                02: 50 İhracat

JAPONYA                02: 50 İthalat

JAPONYA                07: 30 Sanayi Üretimi

JAPONYA                07: 30 Kapasite Kullanımı

EURO BÖLGESİ     13: 00 Ticaret Dengesi

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19 MART SALI

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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar

BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 ILO İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 İşgücü Değişimi

ALMANYA                13: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA                13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ      13: 00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD                          17: 00 Fabrika Siparişleri

ABD                          17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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20 MART ÇARŞAMBA

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ALMANYA                 10: 00 ÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK  12: 30 TÜFE

BİRLEŞİK KRALLIK  12: 30 ÜFE

ABD                           14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                           17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                           17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                           17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                           17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                           17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                           17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                           17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                           17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                           21: 00 FOMC Faiz Kararı

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21 MART PERŞEMBE

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BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Perakende Satışlar

BİRLEŞİK KRALLIK 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

ABD                          15: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                          17: 00 Öncü Göstergeler

ABD                          17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

EURO BÖLGESİ      18: 00 Tüketici Güveni

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22 MART CUMA

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JAPONYA                 02: 30 TÜFE

JAPONYA                 02: 30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA                 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                 03: 30 İmalat PMI

JAPONYA                 08: 00 Öncü Göstergeler

FRANSA                   11: 15 İmalat PMI

FRANSA                   11: 15 Servis PMI

FRANSA                   11: 15 Bileşik PMI

ALMANYA                 11: 30 İmalat PMI

ALMANYA                 11: 30 Servis PMI

ALMANYA                 11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ       12: 00 Bileşik PMI

ABD                           16: 45 İmalat PMI

ABD                           16: 45 Servis PMI

ABD                           16: 45 Bileşik PMI

ABD                           17: 00 Toptan Satış Stokları

ABD                           17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                           17: 00 Devam Eden Konut Satışları Ekonomi
Kaynak: DHA