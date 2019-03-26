Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

TÜRKİYE
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28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 MART SALI
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ALMANYA 10: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10: 45 GDP QoQ
FRANSA 10: 45 GDP YoY
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17: 00 Richmond Fed
İmalat Endeksi
ABD 17: 00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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27 MART ÇARŞAMBA
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ÇİN 04: 30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 10: 45 Tüketici Güveni
FRANSA 10: 45 ÜFE MoM
FRANSA 10: 45 ÜFE YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ALMANYA Perakende Satışlar MoM
ALMANYA Perakende Satışlar YoY
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28 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon
Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
EURO BÖLGESİ 13: 00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13: 00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ALMANYA 16: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 16: 00 TÜFE YoY
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18: 00 Kansas City
Fed İmalat Aktivite Endeksi
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29 MART CUMA
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 03: 01 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10: 45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10: 45 TÜFE MoM
FRANSA 10: 45 TÜFE YoY
ALMANYA 11: 55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11: 55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 13: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Kişisel Gelirler
ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15: 30 Çekirdek PCE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek PCE YoY
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi
Endeksi
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA