26 Mart 2019, 09:03
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------28/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/03 10: 00 Dış ticaret açığı, nihai29/03 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE

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28/03               10: 00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11: 00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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26 MART SALI

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ALMANYA                10: 00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                  10: 45 GDP QoQ

FRANSA                  10: 45 GDP YoY

ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları

ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları MoM

ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri

ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri MoM

ABD                         17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD                         17: 00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi

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27 MART ÇARŞAMBA

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ÇİN                         04: 30 Sanayi Karları YoY

FRANSA                 10: 45 Tüketici Güveni

FRANSA                 10: 45 ÜFE MoM

FRANSA                 10: 45 ÜFE YoY

ABD                        14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                        15: 30 Ticaret Dengesi

ABD                        17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                        17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                        17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                        17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ALMANYA                         Perakende Satışlar MoM

ALMANYA                         Perakende Satışlar YoY

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28 MART PERŞEMBE

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JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

EURO BÖLGESİ    13: 00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ    13: 00 Tüketici Güven Endeksi

ABD                        15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                        15: 30 Kişisel Harcamalar

ABD                        15: 30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                        15: 30 Devam Eden Başvurular

ALMANYA              16: 00 TÜFE MoM

ALMANYA              16: 00 TÜFE YoY

ABD                        17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                        17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                        18: 00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi

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29 MART CUMA

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JAPONYA                  02: 30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                  02: 50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                  02: 50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                  02: 50 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK     03: 01 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                      10: 45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                      10: 45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                      10: 45 TÜFE MoM

FRANSA                      10: 45 TÜFE YoY

ALMANYA                  11: 55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA                  11: 55 İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK     12: 30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ     13: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                        15: 30  Kişisel Gelirler

ABD                        15: 30  Kişisel Harcamalar

ABD                        15: 30  Reel Kişisel Harcamalar

ABD                        15: 30  Çekirdek PCE MoM

ABD                        15: 30  Çekirdek PCE YoY

ABD                        17: 00  Yeni Konut Satışları

ABD                        17: 00  Yeni Konut Satışları MoM

ABD                        17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA